Im Schwarzbuch erfasst der Steuerzahlerbund jährlich über 100 Beispiele öffentlicher Steuergeldverschwendungen. Es handelt sich hierbei um eine Auswahl großer und kurioser Fälle aus ganz Deutschland. Mit dem Schwarzbuch möchten wir sensibilisieren und mahnen. Wir nennen in den Beispielen Ross und Reiter, sorgen für Transparenz und stellen Zusammenhänge her. Wir sprechen Fehlentscheidungen und den unsachgemäßen Umgang mit Steuergeld an. Denn das schärfste Schwert im Kampf gegen die Verschwendung ist eine wachsame Öffentlichkeit.

Hier finden Sie die vergangenen Schwarzbuch-Fälle aus Rheinland-Pfalz:

